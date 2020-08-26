Граждане РФ имеют право на возврат всех денег, причитающихся им от государства

Каждый россиянин, подозревающий, что сотрудники Пенсионного фонда ошиблись при расчете его пенсии, может потребовать проверку. Об этом заявил сенатор Валерий Рязанский, входящий в комитет по социальной политике Совета Федерации РФ.

В России на размер пенсии влияет очень много факторов: не только трудовой стаж, но и условия труда, место работы и проживания. К тому же сама пенсионная система менялась. Соответственно, ошибки при расчетах возможны. Но, если человек уверен, что должен получать больше, он должен отстаивать свою точку зрения.

"Если с первой попытки, на его взгляд, его претензии не учли, его пенсионный стаж неточно интерпретирован, то можно перепроверить еще раз вплоть до обращения к депутатам Госдумы, членам Совфеда", – подчеркнул сенатор.

При этом не стоит бояться, что проверка выявит, напротив, переплату со стороны государства. Возвращать деньги пенсионера никто не заставит, выплаты сохранятся, пояснил Рязанский в эфире НСН.

Ранее Счетная палата нашла ошибки в начислении пенсий гражданам, у которых имелось несколько счетов, например, при смене фамилий женщинами после свадьбы. Теперь в ПФР будет проведена масштабная проверка. По мнению экспертов, общая недоплата пенсионерам может составлять несколько миллиардов рублей. Эти деньги должны вернуть получателям.