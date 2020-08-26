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Каждый россиянин, подозревающий, что сотрудники Пенсионного фонда ошиблись при расчете его пенсии, может потребовать проверку. Об этом заявил сенатор Валерий Рязанский, входящий в комитет по социальной политике Совета Федерации РФ.
В России на размер пенсии влияет очень много факторов: не только трудовой стаж, но и условия труда, место работы и проживания. К тому же сама пенсионная система менялась. Соответственно, ошибки при расчетах возможны. Но, если человек уверен, что должен получать больше, он должен отстаивать свою точку зрения.
"Если с первой попытки, на его взгляд, его претензии не учли, его пенсионный стаж неточно интерпретирован, то можно перепроверить еще раз вплоть до обращения к депутатам Госдумы, членам Совфеда", – подчеркнул сенатор.
При этом не стоит бояться, что проверка выявит, напротив, переплату со стороны государства. Возвращать деньги пенсионера никто не заставит, выплаты сохранятся, пояснил Рязанский в эфире НСН.
Ранее Счетная палата нашла ошибки в начислении пенсий гражданам, у которых имелось несколько счетов, например, при смене фамилий женщинами после свадьбы. Теперь в ПФР будет проведена масштабная проверка. По мнению экспертов, общая недоплата пенсионерам может составлять несколько миллиардов рублей. Эти деньги должны вернуть получателям.
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