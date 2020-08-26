Выплаченные по ошибке пенсии придется вернуть - эксперт

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Тотальная проверка с начислением пенсий приведет не только к тому, что россиянам перечислят невыплаченные суммы, но и наоборот – ПФР сможет выявить и потребовать назад ошибочно отправленные на счет деньги. Об этом сообщила эксперт по финансовой грамотности Наталья Залюбовская.
Ранее Счетная палата в ходе выборочной проверки выяснила, что некоторым пенсионерам в период с 2017-го по 2019 год платили меньше, так как им не был вовремя произведен пересчет пенсии. В то же время, аудиторы наткнулись на случаи, когда в ПФР с опозданием поступали сведения о смерти гражданина РФ, поэтому пенсия продолжала поступать ему на карту, а его родственники незаконно пользовались этими деньгами. Такие средства нужно вернуть, сообщила Залюбовская в беседе с URA.RU.
"Деньги, полученные родственниками умерших, придется взыскивать через суд", – допустила эксперт.
В то же время сенатор Валерий Рязанский отметил, что ошибки в расчетах, допущенные сотрудниками ПФР в пользу пенсионеров, не являются их ответственностью, поэтому переплаченные в таких случаях суммы взысканы не будут.
По подсчетам экспертов, ПФР задолжал пенсионерам несколько миллиардов рублей.
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