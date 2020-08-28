Пенсий не будет: эксперт объяснил последствия ликвидации ПФР

Пенсий не будет: эксперт объяснил последствия ликвидации ПФР
Фото: imagebroker.net/www.globallookpress.com
Для финансового обеспечения стариков и инвалидов нужна специальная структура

Решение ликвидировать Пенсионный фонд РФ приведет к постепенному отказу государства от обязательств по денежному обеспечению нетрудоспособных граждан. Об этом заявил экономист Константин Юрченко.

Он напомнил, что пенсионные фонды – это общая мировая практика, поскольку специалисты давно пришли к выводу, что заниматься выплатой пенсий должна отдельная структура.

Ранее проверка показала, что при расчете пенсий на основе базы данных ПФР довольно часто совершаются ошибки, в результате которых граждане РФ получают меньше того, что им положено по закону. Комментируя ситуацию, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ликвидировать ПФР, а вопрос пенсионного обеспечения передать Федеральной налоговой службе.

Технически эта задача может быть реализована, но это нецелесообразно, отметил в интервью URA.RU Юрченко. По его мнению, движение в этом направлении постепенно приведет "к отказу от государственного пенсионного обеспечения вообще".

Ранее Счетная палата сообщила о необходимости провести масштабную проверку расчета пенсий гражданам. Деньги, которые пенсионеры недополучили, им должны перевести. В то же время россиянам придется вернуть перечисленные ПФР средства, которыми они воспользовались неправомерно.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

О скандале с россиянами в Белоруссии и пандемии: интервью Путина - главное

Эпидемия коронавируса, ситуация в Белоруссии, спецоперация Украины и США против россиян - глава РФ откровенно рассказал о последних событиях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей