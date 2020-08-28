Для финансового обеспечения стариков и инвалидов нужна специальная структура

Решение ликвидировать Пенсионный фонд РФ приведет к постепенному отказу государства от обязательств по денежному обеспечению нетрудоспособных граждан. Об этом заявил экономист Константин Юрченко.

Он напомнил, что пенсионные фонды – это общая мировая практика, поскольку специалисты давно пришли к выводу, что заниматься выплатой пенсий должна отдельная структура.

Ранее проверка показала, что при расчете пенсий на основе базы данных ПФР довольно часто совершаются ошибки, в результате которых граждане РФ получают меньше того, что им положено по закону. Комментируя ситуацию, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ликвидировать ПФР, а вопрос пенсионного обеспечения передать Федеральной налоговой службе.

Технически эта задача может быть реализована, но это нецелесообразно, отметил в интервью URA.RU Юрченко. По его мнению, движение в этом направлении постепенно приведет "к отказу от государственного пенсионного обеспечения вообще".

Ранее Счетная палата сообщила о необходимости провести масштабную проверку расчета пенсий гражданам. Деньги, которые пенсионеры недополучили, им должны перевести. В то же время россиянам придется вернуть перечисленные ПФР средства, которыми они воспользовались неправомерно.