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Решение ликвидировать Пенсионный фонд РФ приведет к постепенному отказу государства от обязательств по денежному обеспечению нетрудоспособных граждан. Об этом заявил экономист Константин Юрченко.
Он напомнил, что пенсионные фонды – это общая мировая практика, поскольку специалисты давно пришли к выводу, что заниматься выплатой пенсий должна отдельная структура.
Ранее проверка показала, что при расчете пенсий на основе базы данных ПФР довольно часто совершаются ошибки, в результате которых граждане РФ получают меньше того, что им положено по закону. Комментируя ситуацию, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ликвидировать ПФР, а вопрос пенсионного обеспечения передать Федеральной налоговой службе.
Технически эта задача может быть реализована, но это нецелесообразно, отметил в интервью URA.RU Юрченко. По его мнению, движение в этом направлении постепенно приведет "к отказу от государственного пенсионного обеспечения вообще".
Ранее Счетная палата сообщила о необходимости провести масштабную проверку расчета пенсий гражданам. Деньги, которые пенсионеры недополучили, им должны перевести. В то же время россиянам придется вернуть перечисленные ПФР средства, которыми они воспользовались неправомерно.
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