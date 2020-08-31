Регионы могут выделить средства к Дню пожилого человека

Доплата в размере 5 тыс. руб. может быть предоставлена всем российским пенсионерам в День пожилого человека, который отмечается 1 октября. Такое заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.

По словам сенатора, указанные субсидии не имеют отношения к Пенсионному фонду – выделение таких средств в ПФР не запланировано, так как разовая выплата для всех пожилых граждан РФ в размере 5 тыс. руб. приведет к дополнительным затратам из госбюджета. Однако этот вариант возможен.

Рязанский добавил, что лишние несколько сотен рублей не обеспечат пожилых лиц эффективной поддержкой, URA.RU.

Известно, что к Дню пожилого человека власти Ненецкого автономного округа выплатят по 5 тыс. руб. каждому пенсионеру до 1 октября, а те, кто старше 70, получат по 16 тыс. 640 руб. в качестве единовременной выплаты. Пенсионеры от 90 лет в Рязанской области получат по 500 руб., сообщает PRIMPRESS.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как вернуть пенсию, если сотрудники Пенсионного фонда ошиблись при перерасчете. Финансовый аналитик Виталий Калугин заявлял, что ошибки в начислении пенсий, выявленные Счетной палатой, будут устранены, и гражданам вернут все причитающиеся им деньги за прошлый период.