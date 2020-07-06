Гражданам, уже получившим отказ, рекомендовали повторно обратиться в ПФР

Несправедливость с начислением пенсии за работу в советский период устранят. Для этого нужно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд России (ПФР). Если пенсионер уже жаловался на неправильный учет стажа и получил отказ, ему нужно отправить повторное обращение. Такую рекомендацию дает сотрудник Пенсионного фонда.

Не секрет, что многие архивы предприятий времен СССР утеряны или просто не переданы в ПФР. Поэтому граждане, оформляющие пенсию, зачастую сталкиваются с тем, что часть трудового стажа не учитывается при начислении выплат. Более того, порой сотрудники ПФР просто не хотят проверять данные, предоставленные гражданами, если не находят им подтверждения в архивной базе ПФР, и дают отрицательный ответ на просьбу пенсионера учесть "выпавший" период работы.

Это нарушение прав граждан, подчеркивается на канале "Сотрудник Пенсионного фонда". Поэтому россияне, имеющие запись в трудовой книжке или другое доказательство права на повышение пенсии, должны еще раз обратиться в ПФР.

"Иногда и повторное обращение дает положительные результаты", – признали специалисты.

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