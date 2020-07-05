Сотрудница Пенсионного фонда объяснила, как можно получать такие выплаты

Пенсионерам напомнили об исключении, которое предусмотрено законодательством. При соблюдении ряда условий россияне могут официально получать две пенсии. Подробности разъяснила сотрудница ПФР.

В статье говорится о гражданских и военных пенсиях. Как известно, когда сотрудник ФСИН, ФСБ Минобороны, МВД, прокуратуры достиг нужного стажа, ему положена военная пенсия. При этом многие россияне не уходят на покой и продолжают трудиться на гражданке. В таком случае пенсионер имеет право на вторую. Отметим, что специализированные пенсии не суммируются с обычными выплатами. Однако для получения двойной пенсии нужно выполнить несколько условий, пишет автор канала "Сотрудник пенсионного фонда" в "Яндекс. Дзен".

Гражданин должен достичь установленного пенсионного возраста. Напомним, для женщин – 60 лет, для мужчин – 65.

Стаж работы на гражданке должен быть не менее 11 лет

Сумма пенсионных коэффициентов – не меньше 18,6 (на 2020 год).

Если все пункты соблюдены, россиянин может претендовать на вторую пенсию. Сумма выплат при этом зависит от взносов, которые перечислялись в бюджет ПФР.



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