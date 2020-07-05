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Пенсионерам напомнили об исключении, которое предусмотрено законодательством. При соблюдении ряда условий россияне могут официально получать две пенсии. Подробности разъяснила сотрудница ПФР.
В статье говорится о гражданских и военных пенсиях. Как известно, когда сотрудник ФСИН, ФСБ Минобороны, МВД, прокуратуры достиг нужного стажа, ему положена военная пенсия. При этом многие россияне не уходят на покой и продолжают трудиться на гражданке. В таком случае пенсионер имеет право на вторую. Отметим, что специализированные пенсии не суммируются с обычными выплатами. Однако для получения двойной пенсии нужно выполнить несколько условий, пишет автор канала "Сотрудник пенсионного фонда" в "Яндекс. Дзен".
Если все пункты соблюдены, россиянин может претендовать на
вторую пенсию. Сумма выплат при этом зависит от взносов, которые перечислялись
в бюджет ПФР.
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