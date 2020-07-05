Россиянам напомнили об официальном праве на две пенсии

Россиянам напомнили об официальном праве на две пенсии
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Сотрудница Пенсионного фонда объяснила, как можно получать такие выплаты

Пенсионерам напомнили об исключении, которое предусмотрено законодательством. При соблюдении ряда условий россияне могут официально получать две пенсии. Подробности разъяснила сотрудница ПФР.

В статье говорится о гражданских и военных пенсиях. Как известно, когда сотрудник ФСИН, ФСБ Минобороны, МВД, прокуратуры достиг нужного стажа, ему положена военная пенсия. При этом многие россияне не уходят на покой и продолжают трудиться на гражданке. В таком случае пенсионер имеет право на вторую. Отметим, что специализированные пенсии не суммируются с обычными выплатами. Однако для получения двойной пенсии нужно выполнить несколько условий, пишет автор канала "Сотрудник пенсионного фонда" в "Яндекс. Дзен".

  • Гражданин должен достичь установленного пенсионного возраста. Напомним, для женщин – 60 лет, для мужчин – 65.
  • Стаж работы на гражданке должен быть не менее 11 лет
  • Сумма пенсионных коэффициентов – не меньше 18,6 (на 2020 год).

Если все пункты соблюдены, россиянин может претендовать на вторую пенсию. Сумма выплат при этом зависит от взносов, которые перечислялись в бюджет ПФР.

Ранее Утро.ру писало о пособии в 50 тысяч рублей, которое смогут получить семьи с детьми, занимающимися спортом, если законопроект Минспорта одобрят.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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