Материальная помощь предназначена для поддержки семей с детьми

Пособие в размере 50 тыс. руб. могут получить родители и опекуны несовершеннолетних россиян, занимающихся спортом. Соответствующий законопроект подготовили в Минспорта.

Материальную помощь предлагается оформить в виде налоговой льготы. Родители, которые платят за занятия детей в организациях по спортивной подготовке, смогут ежегодно оформлять налоговый вычет на основании договора об оказании платных услуг. Сумма вычета может составлять до 50 тыс. руб. в год на каждого ребенка.

Предложение о поправках в ст. 219 Налогового кодекса РФ представлено на портале федеральных правовых актов для общественного обсуждения. По мнению авторов законопроекта, такое пособие будет способствовать более активному привлечению детей к занятиям спортом, поскольку сейчас многие родители вынуждены отказываться от услуг тренеров в секциях из-за высокой стоимости. Если инициатива будет одобрена, она начнет действовать "задним числом" – с июня 2020 года.

Напомним, с 1 июля 2020 г. в России начались выплаты 10 тыс. руб. на детей до 16 лет. О том, как их оформить, читайте здесь.

Ранее в России увеличили выплаты на детей до 3 лет, пособия для безработных родителей, в том числе – находящихся в декретном отпуске.