Ранее Путин продлил "коронавирусные" выплаты

Тем семьям, кто уже прошел стадию оформления документов и получил деньги за предыдущие месяцы, ничего делать не придется. Пособие на ребенка поступит на счет автоматически. Если ранее эта процедура не была пройдена, то россиянам необходимо подать заявление. Для получения 10 тыс. руб. на ребенка понадобятся всего два документа. Форму необходимо подать до 1 октября.

Кому полагаются выплаты

Так, выплаты на ребенка в июле полагаются всем семьям, где есть дети в возрасте до 16 лет. Ранее временное пособие выплачивали на малышей до трех лет. Также единожды деньги получили родители детей от 3 до 16 лет. Поэтому анонсированные 10 тыс. руб. этим семьям автоматически придут на указанные ранее счета. Стоит отметить, что получить выплату в июле могут и те родители, кто ранее не обращался за подобной финансовой помощью.

Как оформить

Для этого нужно заполнить заявление на сайте "Госуслуг" или в отделении МФЦ. Собирать какие-то документы для получения 10 тыс. руб. не нужно. Понадобятся всего лишь номера СНИЛСа и банковского счета, куда перечислят сумму. Кстати, пособие на ребенка поступит на карту, никуда ходить для его получения не надо.

Но есть несколько моментов, из-за которых могут отказать в выплатах. Первое – если обращающиеся лишены родительских прав или ограничены в них. Вторым препятствием послужит отсутствие гражданства РФ и факт постоянного проживания за пределами страны. И третье – если будут некорректно указаны данные в заявлении.

Напомним, Путин выступил с новым обращением к жителям страны 23 июня. Он объявил о продлении "коронавирусных" выплат до июля включительно. Речь шла о дополнительном пособии в размере 10 тыс. рублей. Также российский лидер заявил, что для тех семей, где оба родителя лишились работы из-за пандемии, сохранятся повышенные пособия по безработице. В июле и августе они смогут получить дополнительно по 3 тыс. рублей.