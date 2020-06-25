Количество смен в 2020 году сократят

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о том, что с 15 июля заработают детские лагеря. Однако летом 2020-го будет максимум три смены из-за эпидемии коронавируса. В каждую сможет попасть лишь половина детей от нормы.

Как рассказал Воробьев в эфире телеканала "360", из 115 лагерей пока лишь 66 получили разрешение на работу по санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Как дополняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", из-за того, что детей будет меньше, чем обычно, возрастут затраты, особенно у частных лагерей.