Стала известна дата открытия детских лагерей в Подмосковье

Количество смен в 2020 году сократят

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о том, что с 15 июля заработают детские лагеря. Однако летом 2020-го будет максимум три смены из-за эпидемии коронавируса. В каждую сможет попасть лишь половина детей от нормы. 

Как рассказал Воробьев в эфире телеканала "360", из 115 лагерей пока лишь 66 получили разрешение на работу по санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Как дополняет интернет-портал "Подмосковье сегодня", из-за того, что детей будет меньше, чем обычно, возрастут затраты, особенно у частных лагерей. 

Полина ИВАНОВА

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