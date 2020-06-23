Россиянам с детьми пообещали новые выплаты

Россиянам с детьми пообещали новые выплаты
Фото: pixabay.com
Родители получат дополнительные 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Владимир Путин во время обращения к россиянам во вторник объявил, что мера по поддержке граждан с детьми по выплате дополнительных 10 тысяч рублей будет продлена до июля включительно. 

Президент заявил, что получить деньги смогут все, у кого есть дети, чей возраст не превышает 16 лет. Те, кто до этого подавал заявки на выплату, в июле получат ее автоматически. 

В семьях, где оба родителя потеряли вою работу из-за пандемии коронаируса, президент приказал сохранить повышенное пособие по безработице. Они смогут получить дополнительно по 3 тысячи рублей в июле и августе. 

Напомним, Владимир Путин выступил с обращением к гражданам накануне 23 июня. Подробно ознакомиться с тезисами выступления президента можно в материале "Утро.ру". 

Евгения НАГОРСКАЯ

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