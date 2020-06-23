Родители получат дополнительные 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Владимир Путин во время обращения к россиянам во вторник объявил, что мера по поддержке граждан с детьми по выплате дополнительных 10 тысяч рублей будет продлена до июля включительно.

Президент заявил, что получить деньги смогут все, у кого есть дети, чей возраст не превышает 16 лет. Те, кто до этого подавал заявки на выплату, в июле получат ее автоматически.

В семьях, где оба родителя потеряли вою работу из-за пандемии коронаируса, президент приказал сохранить повышенное пособие по безработице. Они смогут получить дополнительно по 3 тысячи рублей в июле и августе.

Напомним, Владимир Путин выступил с обращением к гражданам накануне 23 июня. Подробно ознакомиться с тезисами выступления президента можно в материале "Утро.ру".