Президент намерен обрисовать ситуацию с коронавирусом в России и сообщить о текущем положении дел

Накануне Парада Победы 2020, который перенесли на 24 июня из-за вспышки COVID-19, Владимир Путин обратился к россиянам с экрана телевизора. Напомним, в последний раз президент выступал с речью 11 мая – тогда было объявлено о завершении периода нерабочих дней.

В обращении 23 июня Путин подведет предварительные итоги по ситуации с коронавирусом в России, расскажет, что ждет страну после пандемии и в каком состоянии сейчас экономика. "Утро.ру" следит за выступлением президента в режиме онлайн.

Трансляцию обращения Путина к россиянам ведет телеканал RT.

О коронавирусе

Последние три месяца изменили уклад жизни россиян, отметил президент. В обращении Путин поблагодарил жителей страны за ответственное отношение к своему здоровью и безопасности окружающих.

"Эпидемия резко разделила время на до и после нее",

– заявил Путин, отметив, что в обществе не было растерянности – вся страна объединилась.

Россия смогла ответить на вызов колоссальной сложности. Благодаря своевременным действиям удалось спасти десятки тысяч жизней, отметил Путин, напомнив об ограничительных мерах, которые ввели в России на фоне вспышки коронавируса.

Россия в числе немногих стран мира сумела наладить собственное производство лекарств для лечения коронавируса, подчеркнул глава государства.

"Вирус по-прежнему опасен", – предупредил Владимир Владимирович и призвал россиян быть осторожными, пока не начнется производство препарата от коронавируса.

Вакцина исключительно важна, но это не панацея. Противостоять вирусу возможно лишь прибегнув к целому комплексу мер.

"Поддержать вас ... святая обязанность государства", – обратился Путин к медикам, выразив им благодарность за труд.

О поддержке граждан



Президент рассказал о материальной поддержке тех, кто борется с коронавирусом.Стимулирующие выплаты медикам решено продлить на июль и август. Они освобождаются от налогов и будут учитываться при начислении отпускных. Соцработникам Путин предложил продлить выплаты до 15 сентября.

С 1 января Путин предложил повысить ставку НДФЛ с 13 процентов до 15 для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов в год. Повышенной ставкой будет облагаться часть дохода, превышающая 5 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, средства диагностики и реабилитации.

В июле Путин считает необходимым выплатить еще раз на каждого ребенка от рождения до 16 лет по 10 тысяч рублей. Те семьи, кто уже получил выплату на ребенка за июнь, получат деньги за следующий месяц автоматически. Справок повторно собирать не нужно. Семьи где оба родителя остались без работы, в июле и в августе снова получат по 3 тысячи рублей на ребенка и повышенные пособия по безработице.

Об экономике

Безработица во время пандемии выросла, отметил Путин. Но драматического скачка удалось избежать. Число безработных в 2021 году должно вернуться на докризисный уровень.

Глубину вызванного вспышкой коронавирусом кризиса еще только предстоит оценить, констатировал президент.

Резкого падения рубля удалось избежать - курс российской валюты вернулся на докризисный уровень.

В обращении к россиянам 23 июня Путин предложит расширить льготную ипотеку. Распространить на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей, а в крупных городах - до 12 миллионов. Напомним, ранее было 3 миллиона и 8 соответственно.







