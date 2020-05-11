Президент вновь обратился к россиянам из-за эпидемии коронавируса

Владимир Путин проводит в понедельник совещание с министрами и экспертами по COVID-19 в России. Глава государства отметил, что с 12 мая режим нерабочих дней завершается.

Однако для людей старше 65 лет сохраняются ограничительные санитарные меры, а выход из карантина, по словам лидера россиян, быстрым не будет. Каждый регион будет сам решать вопрос об ограничительных мерах. Руководители регионов смогут смягчать или ужесточать их.

Нерабочие дни будут завершены для всех отраслей экономики.

При этом сохраняются санитарные меры, а массовые мероприятия по-прежнему запрещены.

Президент России выступает в режиме онлайн, трансляцию совещания можно посмотреть, как в интернете, так и на многих телеканалах.

Во время своего последнего обращения к россиянам Путин объявил, что 6,7 и 8 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты. В результате режим самоизоляции, который начался с конца марта, продлили до 11 мая.

Путин уже говорил о том, что резко отменять ограничительные меры невозможно, так как есть риск плохого развития событий с коронавирусом в стране.

Впрочем, в Москве действует режим самоизоляции до 31 мая. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин на прошлой недели.

Во время своего выступления и совещания с чиновниками президент России также затронул и экономические вопросы. Подробности и главные тезисы – в трансляции "Утро.ру".