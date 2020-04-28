Как и ожидалось, россиянам придется посидеть дома еще 13 дней

Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к народу по коронавирусу. Глава страны заявил, что из-за эпидемиологической обстановки режим самоизоляции продлен до 11 мая включительно. Также 6,7,8 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты.

С 12 мая субъекты страны начнут постепенно отменять ограничительные меры. Одномоментного снятия режима не может быть, так как есть риск "откатиться назад". Путин поручил правительству подготовить пакет мер по поэтапной отмене ограничительных мер к 5 мая.

Выступил Путин в режиме онлайн перед совещанием с губернаторами, трансляцию которого вели центральные каналы.

О том, что президент страны обратится к россиянам, говорили еще на прошлой неделе. В частности, об этом высказывался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как и ожидалось, Путин затронул не только волнующий всех вопрос о продлении карантина, но и ситуацию с экономикой.

Подробности выступления Путина в онлайн-трансляции "Утро.ру".