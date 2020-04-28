Путин продлил карантинные меры в России
Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к народу по коронавирусу. Глава страны заявил, что из-за эпидемиологической обстановки режим самоизоляции продлен до 11 мая включительно. Также 6,7,8 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты.
С 12 мая субъекты страны начнут постепенно отменять ограничительные меры. Одномоментного снятия режима не может быть, так как есть риск "откатиться назад". Путин поручил правительству подготовить пакет мер по поэтапной отмене ограничительных мер к 5 мая.
Выступил Путин в режиме онлайн перед совещанием с губернаторами, трансляцию которого вели центральные каналы.
О том, что президент страны обратится к россиянам, говорили еще на прошлой неделе. В частности, об этом высказывался пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как и ожидалось, Путин затронул не только волнующий всех вопрос о продлении карантина, но и ситуацию с экономикой.
Подробности выступления Путина в онлайн-трансляции "Утро.ру".
Главные новости о коронавирусе в России на 28 апреля
О новых жертвах в Москве, выходе на плато и снижении прироста заболевших - последняя информация по COVID-19 в материале "Утро.ру"
30-й день карантина: свежая статистика по COVID-19 в России
За сутки зафиксировано рекордное количество смертей, а больных стало больше почти на 6,5 тысяч человек
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Невозможно уничтожить: ученые предсказали ежегодное возвращение COVID-19
- Ученые назвали самую уязвимую для COVID-19 группу крови
- США выставят Китаю счет за коронавирус
- Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3 миллиона человек
Здоровье
- От импотенции и гипертонии: рецепт целебного настоя
- Ученые нашли способ продлить молодость
- 10 привычек помогут сбросить лишний вес
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик