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Путин в ближайшее время обратится к россиянам по ситуации с коронавирусом

Путин в ближайшее время обратится к россиянам по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Вероятно, президент сообщит гражданам, когда ждать ослабления ограничений, введенных на фоне пандемии

В Кремле сообщили, что Владимир Путин сделает заявление по коронавирусу в России уже на следующей неделе. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ожидается, что президент раскроет перспективы по ситуации с эпидемией COVID-19. То есть, вероятно, сообщит, когда россиянам ждать смягчения ограничений, которые власти ввели на фоне вспышки коронавируса. Напомним, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что жесткие меры нельзя отменять в течение как минимум еще двух недель. Так что на майские праздники россиянам придется сидеть дома.

О готовящемся обращении Путина Песков рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин". Она выйдет в эфир сегодня вечером. Часть его интервью опубликовал в своем телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьев. Отметим, что за весь период эпидемии коронавируса Путин выступал с заявлениями четыре раза. В марте и трижды – в апреле.

На 26 апреля в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса. Умерло 747 человек. За последние сутки COVID-19 выявили у 6 361 человека, скончались 66 больных.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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