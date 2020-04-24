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Глава Роспотребнадзора: жесткие ограничения нужны еще минимум на две недели

Глава Роспотребнадзора: жесткие ограничения нужны еще минимум на две недели
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/ Кирилл Зыков
продолжениеВ России от коронавируса умирают все больше молодых
Режим самоизоляции могут продлить до середины мая

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в России, карантин в ближайшее время отменять скорее всего не будут. Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась о необходимости продления жестких ограничений как минимум еще на две недели.

Об этом она заявила на совещании вице-премьера Татьяны Голиковой с ведущими эпидемиологами и вирусологами России. Запись встречи опубликована на сайте правительства.

Директор противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев также считает, что режим самоизоляции нужно отменять не ранее 12 мая.

По словам Поповой, риски дальнейшего распространения инфекции очень велики, именно поэтому нужен еще как минимум один инкубационный период. Два из них, по словам главы Роспотребнадзора, мы уже прошли.

Она также добавила, что российские власти могут даже ужесточить те меры, которые уже введены. Это произойдет в том случае, если жители нашей страны не будут соблюдать необходимые правила.

Будет ли продлен режим нерабочих дней из-за коронавируса после 30 апреля, пока не известно. Владимир Путин объявит о своем решении в течение недели.

Карина СИРАЗОВА

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