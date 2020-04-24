В Кремле прислушаются к мнению специалистов

У президента РФ Владимира Путина есть еще неделя, чтобы решить, нужно ли продлевать режим нерабочих дней из-за коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля.

По его словам, в ближайшие дни президент обращаться к нации не намерен, поскольку ограничительные меры и самоизоляция введены до 30 апреля. "Еще фактически неделю действует этот режим", – цитирует РИА ФАН Пескова.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в оперштабе сообщили, что Путин намерен выступить с телеобращением к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом на следующей неделе. В настоящее время число инфицированных COVID-19 в стране превысило 68,6 тысячи человек. Только за последние сутки заразились 5849 жителей в 82 регионах. При этом, по рекомендации ВОЗ, думать о смягчении мер по борьбе с коронавирусом можно только тогда, когда на протяжении длительного времени количество новых пациентов будет стабильно снижаться на всей территории страны.