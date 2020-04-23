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ВОЗ обнадежила россиян

ВОЗ обнадежила россиян
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
В ряде регионов удалось остановить распространение коронавируса

Российские власти применили эффективные меры для борьбы с коронавирусом, поэтому в некоторых регионах эпидемия уже идет на спад. Это отметила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВО) Мелита Вуйнович в четверг, 23 апреля.

"В целом по России наметилась тенденция к снижению общего количества новых случаев COVID-19 начиная с 20 апреля 2020 года. Это обнадеживает", – цитирует Вуйнович РИА "Новости".

Отдельно в ВОЗ отметили успехи Москвы в борьбе с эпидемией. Однако такая хорошая ситуация наблюдается не везде. В частности, в Мурманской области, напротив, количество новых заболевших с каждым днем заметно увеличивается. Поэтому говорить о прохождении Россией пика заболеваемости пока рано:

"Необходимо убедиться, что положительные изменения происходят повсеместно в стране на протяжении достаточно длительного времени", – пояснила Вуйнович.

Ранее в Кремле отметили, что пока не готовы говорить о сроках отмены режима самоизоляции и других ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. В то же время представители авиаотрасли считают, что международное сообщение начнет восстанавливаться не раньше, чем через год.

За последние сутки в России заболели еще 4774 человек. Последние новости о ситуации на 23 апреля собраны в статье "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

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