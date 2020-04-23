На "плато" Россия пока не вышла

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России остается довольно напряженной. Это отметил в четверг, 23 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, пока рано говорить о выходе "на плато", когда число новых случаев болезни стабильно снижается. Тем более преждевременно давать точные сроки отмены режима самоизоляции.

"Даты снятия ограничений по коронавирусу в России пока нет", – приводит слова Пескова телеграм-канал RT на русском.

В то же время он напомнил, что конкретные меры по борьбе с эпидемией вводятся в каждом субъекте индивидуально. В частности, решение о внедрении цифровых пропусков в регионах принимается не в Кремле, а на уровне правительственного штаба.

Ранее сообщалось, что еще несколько регионов РФ планируют ввести пропуска для передвижения граждан на транспорте. В Москве и Московской области эта мера действует с 15 апреля, а накануне проверка пропусков в столице была полностью переведена в автоматический режим.

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