Плюс 4774 зараженных: обновлена статистика по коронавирусу в России на 23 апреля
На утро 23 апреля в России зарегистрировано 4774 новых случаев заболевания. Заразившихся обнаружили в 81 регионе. От коронавируса за сутки скончались 42 пациента. Об этом сообщает оперштаб. В Москве – 1959 заразившихся, в Московской области - 688, в Питере – 191. Столица входит в число городов с высокой заболеваемостью. Между тем, как заявляют эксперты, пик эпидемии в России еще не пройден. Возможно, число заражений коронавирусом вырастет в мае.
Есть и хорошие новости. В Москве медикам удалось вылечить 181 пациента. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
"Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2448", – цитирует ее РИА "Новости".
За весь период в России выявлены 62773 заболевших COVID-19. Жертвами коронавируса стали 555 человек. Как ранее отмечалось в сообщениях оперштаба, у многих скончавшихся были сопутствующие заболевания.
Тем временем биолог предупредила, что человечеству грозят новые пандемии смертельно опасных вирусов, если "стратегия выживания" и отношение к окружающей среде не пересмотреть. Задуматься об этом нужно в ближайшее время – как только мир справится со вспышкой C0VID-19, подчеркнула она.
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