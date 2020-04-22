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После ошибки Мясников сделал новый прогноз по пику COVID-19

После ошибки Мясников сделал новый прогноз по пику COVID-19
Александр Мясников. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Медик считает, что максимальное число заболевших будет в России в мае

Александр Мясников сделал новый прогноз по коронавирусу. По словам эксперта, ждать пика пандемии в России нужно в мае. Тогда число зараженных достигнет потолка, а через некоторое время пойдет на спад, рассказал врач в прямом эфире на "Ютуб". 

Также специалист признал свою ошибку по прошлому прогнозу. Мясников ранее заявлял, что пик пандемии COVID-19 придется на апрель, добавил он в шоу "Соловьев LIVE". 

Врач еще раз подчеркнул, что точно определить сроки в сложившейся ситуации сложно, а людям остается только ждать, передает телеканал "360".

Напомним, ранее доктор Мясников говорил, что эпидемия закончится еще к середине апреля, а после добавил, а 13 апреля предсказал окончание пандемии COVID-19 к концу месяца, приводит его слова НСН.

До этого Александр Мясников заявил, что переболел коронавирусом еще несколько месяцев назад, но узнал об этом только сейчас. Врач решил провериться на наличие антител в крови – тест показал положительный результат. Эксперт перенес вирус бессимптомно.

Дарья ПЕТРОВА

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