Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Доктор Мясников переболел коронавирусом

Доктор Мясников переболел коронавирусом
Александр Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
О перенесенном COVID-19 специалист узнал спустя несколько месяцев

Официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников переболел несколько месяцев назад. Об этом, по словам доктора, он узнал только сейчас.

Мясников рассказал, что в большинстве случаев китайская инфекция проходит бессимптомно. Однако сам врач попадает в группу риска, поэтому решил провериться на антитела. Тест показал, что специалист уже переболел COVID-19.

Сам доктор предположил, что перенес болезнь зимой во время путешествия на Филиппины еще до вспышки вируса. Тогда Мясников заметил у себя кашель, рассказал он в программе "Прямой эфир". Если COVID-19 специалист болел не в это время, то, по его словам, тогда он и вовсе не заметил инфекцию.

Мясников уточнил, что антитела IgG, появляются в организме от 14 до 90 дней после болезни и остаются там на всю жизнь. Такие маркеры, считает доктор, сейчас есть у многих людей, которые так же, как и он, перенесли коронавирус без симптомов.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Геогрий Викулов также отметил, что несмотря на наличие антител, COVID-19 все же можно заразиться второй раз. Специалист добавил, что это единичные случаи – иммунитет к коронавирусу сохраняется на несколько лет, но все же его нельзя назвать стойким.

Ранее Мясников предупредил, что вспышка коронавируса – не единственная эпидемия и в будущем ситуация будет повторяться.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин обсудил с экспертами эпидемию коронавируса

Президент рассказал, как проходит работа по уничтожению китайского вируса в стране, и выслушал мнения специалистов и чиновников

В Москве продлили режим пропусков

Ограничения в связи с распространением коронавируса будут действовать до 1 мая

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей