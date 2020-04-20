О перенесенном COVID-19 специалист узнал спустя несколько месяцев

Официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников переболел несколько месяцев назад. Об этом, по словам доктора, он узнал только сейчас.

Мясников рассказал, что в большинстве случаев китайская инфекция проходит бессимптомно. Однако сам врач попадает в группу риска, поэтому решил провериться на антитела. Тест показал, что специалист уже переболел COVID-19.

Сам доктор предположил, что перенес болезнь зимой во время путешествия на Филиппины еще до вспышки вируса. Тогда Мясников заметил у себя кашель, рассказал он в программе "Прямой эфир". Если COVID-19 специалист болел не в это время, то, по его словам, тогда он и вовсе не заметил инфекцию.

Мясников уточнил, что антитела IgG, появляются в организме от 14 до 90 дней после болезни и остаются там на всю жизнь. Такие маркеры, считает доктор, сейчас есть у многих людей, которые так же, как и он, перенесли коронавирус без симптомов.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Геогрий Викулов также отметил, что несмотря на наличие антител, COVID-19 все же можно заразиться второй раз. Специалист добавил, что это единичные случаи – иммунитет к коронавирусу сохраняется на несколько лет, но все же его нельзя назвать стойким.

Ранее Мясников предупредил, что вспышка коронавируса – не единственная эпидемия и в будущем ситуация будет повторяться.