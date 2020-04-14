Доктор Мясников: коронавирус в будущем могут сменить более опасные инфекции
Александр Мясников сообщил, что после коронавируса мир ждут эпидемии других заболеваний. Специалист назвал COVID-19 "учениями", на которых стоит тренироваться.
Врач общей практики сообщил о возможных повторах инфекционных эпидемий на программе “Спасибо, доктор” с Владимиром Соловьевым. Доктор Мясников предупредил, что в будущем все будет повторяться, сейчас нужно извлекать урок из ситуации с коронавирусом.
К утру 14 апреля в России зарегистрированы 2774 новых случая заражения COVID-19. За весь период пандемии в 82 регионах России коронавирусом заболели 210102 человек и скончались 170.
Согласно прогнозам экспертов, вакцина от коронавируса появится уже в 2021 году.
Ранее "Утро" рассказало, что Путин заговорил о необходимости экстраординарных мер в борьбе с коронавирусом.
Коронавирус в России: главное
Последние новости о коронавирусе в нашей стране
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Киево-Печерская лавра закрылась из-за коронавируса
- Китайский врач предупредил о возвращении эпидемии коронавируса в ноябре
- Очистка легких поможет иммунитету противостоять коронавирусу
- Иммунолог: Переболевшие коронавирусом остаются заразными
Здоровье
- Диетолог рассказал, чем заменить подорожавший имбирь
- Излюбленный овощ домохозяек поможет вернуть мужскую силу
- Диета долгожителя: как сохранить потенцию после 70 лет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик