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Доктор Мясников: коронавирус в будущем могут сменить более опасные инфекции

Доктор Мясников: коронавирус в будущем могут сменить более опасные инфекции
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
Пандемию коронавируса эксперт назвал "учениями"

Александр Мясников сообщил, что после коронавируса мир ждут эпидемии других заболеваний. Специалист назвал COVID-19 "учениями", на которых стоит тренироваться. 

Врач общей практики сообщил о возможных повторах инфекционных эпидемий на программе “Спасибо, доктор” с Владимиром Соловьевым. Доктор Мясников предупредил, что в будущем все будет повторяться, сейчас нужно извлекать урок из ситуации с коронавирусом. 

К утру 14 апреля в России зарегистрированы 2774 новых случая заражения COVID-19. За весь период пандемии в 82 регионах России коронавирусом заболели 210102 человек и скончались 170. 

Согласно прогнозам экспертов, вакцина от коронавируса появится уже в 2021 году. 

Ранее "Утро" рассказало, что Путин заговорил о необходимости экстраординарных мер в борьбе с коронавирусом.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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