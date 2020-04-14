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Путин заговорил о необходимости экстраординарных мер в борьбе с коронавирусом

Путин заговорил о необходимости экстраординарных мер в борьбе с коронавирусом
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Только сообща мировому сообществу удастся победить пандемию

Президент РФ сделал заявление в процессе встречи стран ЕАЭС. Лидер нашей страны заверил, что нужно принять экстраординарные меры для борьбы с пандемией. 

Он уточнил, что Россия в ближайшее время планирует поделиться со странами-представительницами объединения результатами по разработке вакцины от COVID-19, уточняет ТАСС. 

Глава государства отметил, что торговать в условиях пандемии должно быть проще. Для этого стоит обговорить, какой режим пошлин ввести на время практически всемирного карантина. 

Методы борьбы с эпидемией, по мнению Путина, должны быть разумными. Важно не потерять налаженные между странами контакты. 

По словам президента, пик заболеваемости в нашей стране еще не пройден. Говорить об ослаблении карантинных мера пока рано. 

"Утро.ру" уже опубликовало статистику о количестве зараженных на 14 апреля.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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