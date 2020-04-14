Новые заболевшие появились в 51 регионе нашей страны

По последним данным на 14 апреля, в России зафиксировали 2774 новых случаев заражения COVID-19, из них 1489 – в Москве. Жертвами китайской инфекции за последние сутки стали 22 пациента.

Статистику по коронавирусу онлайн приводит оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Число заболевших выросло в 51 регионе нашей страны. Причем почти половина новых пациентов оказались младше 45 лет.

За весь период пандемии в 82 регионах России коронавирусом заболели 210102 человек и скончались 170. При этом 1694 пациентов выздоровели. Больше всего зараженных в Москве: COVID-19 диагностировали 13002 жителям столицы.

Также в наиболее тяжелой ситуации находятся Московская область, Санкт-Петербург, республика Коми, Нижегородская и Ленинградская области, Краснодарский край.

Ранее стало известно о закрытии московского метро.