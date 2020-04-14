Новости о коронавирусе на 14 апреля – в материале "Утро.ру"

По последним данным на 14 апреля, COVID-19 в РФ заболели 18 тысяч человек. Накануне президент Владимир Путин отметил, что регионы по заболеваемости пока на две – три недели отстают от Москвы, и у них еще есть время подготовиться. В столице дела обстоят сложнее: за сутки скончались еще 13 человек. Власти решили временно закрыть метро – многие станции из-за карантина перестали использовать. Индекс самоизоляции пошел вниз – все больше людей выходят на улицы. Некоторые специалисты назвали такую ситуацию "парадоксом" и рассказали, в чем опасность изоляции.

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Возраст умерших – от 29 до 80 лет, причем все они страдали от хронических заболеваний. Таким образом, всего в столице от COVID-19 скончались 82 человека и 11513 заразились.

Среди новых заболевших – 34 сотрудника Большого театра. Диагноз им подтвердили после концерта в поддержку участников акции "Мы вместе", пишет ТАСС.

Тем не менее многие москвичи соблюдают режим самоизоляции – ограничения ввели до 30 апреля. Из-за небольшого количества пассажиров с 14 апреля закрывается метро. Речь идет лишь о 20 вестибюлях некоторых станций, передает ТАСС, а выйти из подземки в город будет можно через соседние.

Ограничения в период пандемии все же могут быть опасными, считает инфекционист Владимир Никифоров. Он рассказал в эфире "60 минут" на телеканале "Россия 1", что у жесткого карантина есть обратная сторона и он может нанести куда больший вред, чем сама болезнь. Однако эксперт подчеркнул, что в нашей стране "палку пока не перегнули".

А вот президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов отметил, что жители нашей страны все меньше следуют правилам самоизоляции, хотя первое время продемонстрировали дисциплинированность и солидарность друг с другом.

Индекс самоизоляции в Москве за последнюю неделю снизился, рассказал эксперт, назвав эту ситуацию парадоксальной. По его словам, снижение индекса обратно пропорционально повышению числа зараженных коронавирусом и жертв инфекции. По последним данным, в России подхватили коронавирус 18363 человека и 150 умерли.

Остановить коронавирус без вакцины невозможно, считает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, может возникнуть и новая волна инфекции, а COVID-19 в десять раз смертоноснее свиного гриппа, сообщает "Интерфакс".

Согласно прогнозам экспертов, вакцина от коронавируса появится уже в 2021 г., однако некоторые этапы ее разработки могут затянуть процесс на полтора года, пишет РИА "Новости".

