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Человечеству предсказали новую пандемию: новости о коронавирусе на 23 апреля

Человечеству предсказали новую пандемию: новости о коронавирусе на 23 апреля
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Киселев
Неизвестные вирусы убийственны для организма, предупредила биолог

Если люди не изменят свою стратегию выживания в ближайшее время, мир ждет повторение пандемий и другие беды. Такого мнения придерживается биолог Мария Воронцова.

Эксперт сослалась на данные вирусологов, которые считают, что вспышка коронавируса – не последняя напасть для человечества. Если стратегия выживания не изменится и люди не начнут более осознанно относиться к окружающей среде и беречь ее, уже через два года будет новая пандемия, а затем и другие.

"Вирусов великое множество, и они новые для человека, а когда вирус или паразит новый, то он, как правило, очень опасен, убийственен для организма. Если мы не пересмотрим свои стратегии как вида, то пандемии будут продолжаться", – отметила она в беседе с РИА "Новости".

Биолог добавила, что, когда распространение COVID-19 удастся побороть, человечеству необходимо будет серьезно задуматься, как сохранить свою среду обитания и "сменить паразитарную стратегию по отношению к природе", отмечает "ФедералПресс". 

В России пик заболеваемости коронавирусом пока не пройден, считают специалисты. Вероятно, он придется на май.  Напомним, ранее на фоне этих прогнозов СМИ со ссылкой на источники писали, что россиян могут оставить на карантине на майские праздники. Если распространение нового вируса пойдет по негативному сценарию, вероятно, режим самоизоляции продлится до самого июня. 

По последним данным, в Москве за последние сутки от COVID-19 умерли 27 пациентов. Об этом сообщает оперштаб. Возраст жертв коронавируса – от 38 до 90 лет. Большая часть пациентов страдала от сопутствующих болезней, среди которых – гипертония, сахарный диабет и хронический бронхит, уточняет телеканал "360". 

К утру 23 апреля в России зарегистрировано 57999 случаев заболевания коронавирусом. За все время от COVID-19 умерли 513 человек.

В мире к этой минуте выявлено 2628527 случаев заражений. Скончались от коронавируса 183424 человек, приводит онлайн статистику институт Хопкинса.

Ранее новый прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в Москве сделал доктор Мясников.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Игорь Олисаев
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Черникова! <цензура>, лучше, борщ вари.....
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