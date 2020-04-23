Человечеству предсказали новую пандемию: новости о коронавирусе на 23 апреля
Если люди не изменят свою стратегию выживания в ближайшее время, мир ждет повторение пандемий и другие беды. Такого мнения придерживается биолог Мария Воронцова.
Эксперт сослалась на данные вирусологов, которые считают, что вспышка коронавируса – не последняя напасть для человечества. Если стратегия выживания не изменится и люди не начнут более осознанно относиться к окружающей среде и беречь ее, уже через два года будет новая пандемия, а затем и другие.
"Вирусов великое множество, и они новые для человека, а когда вирус или паразит новый, то он, как правило, очень опасен, убийственен для организма. Если мы не пересмотрим свои стратегии как вида, то пандемии будут продолжаться", – отметила она в беседе с РИА "Новости".
Биолог добавила, что, когда распространение COVID-19 удастся побороть, человечеству необходимо будет серьезно задуматься, как сохранить свою среду обитания и "сменить паразитарную стратегию по отношению к природе", отмечает "ФедералПресс".
В России пик заболеваемости коронавирусом пока не пройден, считают специалисты. Вероятно, он придется на май. Напомним, ранее на фоне этих прогнозов СМИ со ссылкой на источники писали, что россиян могут оставить на карантине на майские праздники. Если распространение нового вируса пойдет по негативному сценарию, вероятно, режим самоизоляции продлится до самого июня.
По последним данным, в Москве за последние сутки от COVID-19 умерли 27 пациентов. Об этом сообщает оперштаб. Возраст жертв коронавируса – от 38 до 90 лет. Большая часть пациентов страдала от сопутствующих болезней, среди которых – гипертония, сахарный диабет и хронический бронхит, уточняет телеканал "360".
К утру 23 апреля в России зарегистрировано 57999 случаев заболевания коронавирусом. За все время от COVID-19 умерли 513 человек.
В мире к этой минуте выявлено 2628527 случаев заражений. Скончались от коронавируса 183424 человек, приводит онлайн статистику институт Хопкинса.
Ранее новый прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в Москве сделал доктор Мясников.
Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас
Последние новости о коронавирусе на 22 апреля
В столице продолжают умирать зараженные, названо условие, которое поможет затормозить эпидемию, в Хабаровском крае ввели новое ограничение - важные новости о COVID-19 на утро среды в материале "Утро.ру"
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Врачи одобрили народный метод борьбы с коронавирусом
- Новый способ передачи COVID-19 позволит быстро выявить заболевание
- Самоизоляция бесполезна: врач назвал опасный способ распространения COVID-19
- Ранняя стадия пандемии: в ВОЗ оценили ситуацию с COVID-19
Здоровье
- Продлить молодость: простая зарядка после 60 лет
- Физкультура для пожилых: 4 упражнения помогут сохранить здоровье на карантине
- Эксперты выяснили причину высокой смертности мужчин от COVID-19
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик