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Ипотеку снизили до 6,5%

Выдавать кредиты по льготной ставке начнут в мае

Россияне смогут получить заем на покупку жилья по сниженной ставке в размере 6,5% годовых. Соответствующее распоряжение правительству дал президент Владимир Путин в качестве одной из мер поддержки граждан и строительной отрасли в период кризиса из-за коронавируса.

Ипотеку по льготной ставке можно будет оформить до 1 ноября 2020 г., но только на квартиру в новостройке. Причем размер кредита для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области не должен превышать 8 млн руб., для остальных граждан РФ ограничение составляет 3 млн руб., уточняет "Царьград".

Ранее для россиян, потерявших доход из-за коронавируса, определили "кредитные каникулы". Кроме того, гражданам и бизнесу подготовили дополнительные меры финансовой поддержки.

Николай ВИКТОРОВ

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