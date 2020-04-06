Приостановить выплату займа можно будет только при небольшой задолженности

Воспользоваться правом на "кредитные каникулы" смогут россияне, оказавшиеся в трудном финансовом положении из-за эпидемии коронавируса, но только те, у которых имеются не очень большие долги. Максимальный размер задолженности определило правительство РФ.

На временную приостановку выплаты кредита без штрафных санкций могут рассчитывать граждане, долг которых по потребительскому кредиту составляет не более 250 тыс. руб., и индивидуальные предприниматели с задолженностью не выше 300 тыс. руб., говорится в постановлении.

Если кредит был взят на покупку автомобиля, то банк может дать отсрочку при сумме долга в 600 тыс. рублей. По ипотеке "потолок" для физического лица составляет 1,5 млн руб., уточняет "Царьград".

В ряде других случаев тоже можно обратиться с просьбой реструктурировать долг. Если права на взыскание уже перешли коллекторам, то они вправе списать старую задолженность или изменить график выплаты, сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. Если кредитором являются банк или МФО, то они передадут коллекторам информацию о том, что должнику дали "кредитные каникулы", и человека в течение этого срока не будут беспокоить.

Ранее коллекторы отмечали, что время карантина и самоизоляции прекрасно подходит для взыскания долгов.