Некуда бежать: запертых дома россиян атакуют коллекторы
Всероссийская самоизоляция россиян в связи с эпидемией коронавируса стала "золотым временем" для коллекторов. Должники сидят дома, не тратят деньги на развлечения и готовы платить, чтобы избежать скандальной огласки среди знакомых.
За последние дни взыскиваемость выросла более чем вдвое. Сотрудники коллекторских агентств пользуются тем, что многие неплательщики скрывают свои долги от родственников. "Еще дома все соседи, которые слышат разговоры выездной группы на лестничной площадке. Многие стесняются такой огласки, напора взыскателей и отдают долги", – приводит "Политонлайн" слова коллектора.
В то же время сейчас банки и организации, выдающие микрозаймы, столкнулись с ростом числа просроченных платежей. Многие должники надеются на обещанную властями реструктуризацию кредитов. Однако эта мера распространяется только на тех, кто попал в трудную финансовую ситуацию именно из-за эпидемии, а не раньше, приводит НСН слова президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева.
Ранее Центробанк объявил, что россиян, заболевших коронавирусом, не будут штрафовать за просрочку по кредиту. Но для этого нужно представить в банк справку от врача. При этом в некоторых регионах власти приостановили деятельность коллекторских агентств на время карантина по коронавируса. В частности, соответствующее распоряжение действует в Ростовской области.
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