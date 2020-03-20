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Банки простят просрочку по кредитам из-за коронавируса

Банки простят просрочку по кредитам из-за коронавируса
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Граждан РФ, заразившихся коронавирусом COVID-19, не будут штрафовать за просроченный платеж по кредиту. Соответствующее решение принял Центробанк в пятницу, 20 марта.

При предъявлении справки о перенесенном заболевании должнику могут  реструктурировать кредит, продлить срок выплаты займа или перенести дату очередного платежа без назначения пени, говорится в постановлении. Как поясняется, это нужно, чтобы не допустить снижения уровня финансового благополучия граждан.

Кроме того, регулятор рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям "не обращать взыскание на недвижимое имущество", заложенное по договору займа, даже если должник нарушил обязательство. Ситуация должна быть "заморожена" до 30 сентября 2020 года.

Еще одно решение касается денежных переводов через Систему быстрых платежей между физическими лицами. С 1 мая суммы менее 100 тыс. руб. будут переводиться онлайн без взимания комиссии.

Ранее ЦБ РФ принял решение оставить ключевую ставку без изменений.

Николай ВИКТОРОВ

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