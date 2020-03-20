Спортсмен боится возвращаться на родину

Защитник "Сочи" Адил Рами заявил, что не хочет покидать нашу страну. Футболист переживает, что не сможет вернуться из-за пандемии коронавируса.

"Опасаюсь, что не смогу вернуться в Россию и продолжить играть в футбол. Я очень тоскую по родным, но придется набраться терпения и ждать развития ситуации", - сообщил Рами изданию RMC Sport.

Также спортсмен выразил опасение, что пауза в Российской премьер-лиге продлится дольше предполагаемого. В связи с угрозой распространения инфекции коронавируса все крупные соревнования приостановлены до 10 апреля, в том числе футбольные и хоккейные матчи.

Первая вспышка вируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре прошлого года. Сейчас заболевание стремительно распространяется по миру. Недавно "Утро" сообщило о закрытии международных терминалов в аэропорту "Шереметьево".