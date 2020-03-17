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Хоккей и баскетбол под запретом: в России отменяются матчи

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Эта мера будет действовать до 10 апреля

В стране отменены все спортивные мероприятия, в том числе хоккейные и футбольные матчи. В их число вошли игры российской премьер-лиги (РПЛ), континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и баскетбольной единой лиги. 

Подобный запрет принимается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС. Недавно в столице, по указу мэра, были запрещены массовые мероприятия, где число участников превышает 50 человек.

На данный момент в нашей стране зафиксировано 93 случая заболевания. Количество инфицированных продолжает расти. 

Александра АКСЕНОВА

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