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В России выросло число заразившихся коронавирусом

продолжениеАвиасообщение с Египтом прервалось
Большая часть привозит заболевание из-за границы

На данный момент в России зафиксировано 93 случая заболевания новым типом вируса COVID-19. Из них четверо выздоровели.

Как сообщает информационное агентство "Интерфакс", по словам главы оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяны Голиковой, 86 случаев заболевания были привезены из-за границы.

Напомним, что первая вспышка заболевания новым типом коронавируса была зафиксирована в Китае в декабре прошлого года. На данный момент масштаб распространения инфекции набирает обороты. Ранее "Утро" сообщило о росте зараженных в России.

Александра АКСЕНОВА

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