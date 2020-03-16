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Авиасообщение с Египтом прервалось

Авиасообщение с Египтом прервалось
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
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COVID-19 парализовал еще одну страну

Китайская зараза привела Египет к самоизоляции. По всей стране закрывается авиасообщение, предупредил премьер-министр Мустафа Мадбули. 

В связи с ситуацией с коронавирусом полеты отменяются с четверге, 19 марта. Запрет продлится до конца месяца, уточнили в правительстве Каира.

До этого времени работа всех аэропортов Египта будет остановлена. Особые меры предосторожности власти страны ввели из-за стремительного распространения инфекции COVID-19 распространения. 

"Тем самым мы уменьшим контакты, в том числе среди туристов", – пояснил глава кабмина, передает Sky News Arabia.

При этом господин Мадбули подчеркнул, что отдых находящихся в данный момент на курорте туристов нарушен не будет. Они завершат его "по графику".

Первый случай заражения коронавирусом в Египте обнаружен в середине февраля. Накануне стало известно о 126 больных. По информации местного Минздрава, жертвами смертельного недуга стали два человека, 26 пациентов избавились от него. 

Ксения АНДРЕЕВА

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