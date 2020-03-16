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Референдум по Конституции могут перенести из-за COVID-19

Референдум по Конституции могут перенести из-за COVID-19
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжение Названы условия для роста курса рубля
Кремль отрицает подобные слухи

Сегодня появилась информация о том, что объявленный на 22 апреля референдум о поправках в Конституцию, может быть перенесен на 12 июня. Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на источник в администрации президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что глава государства по этой теме должен обратиться со специальным обращением к нации.

По данным издания, вопрос о переносе голосования якобы обсуждался с Путиным в прошедшие выходные, однако на утро понедельника, 16 марта, не было принято окончательно решения.

Одновременно, другой собеседник "Медузы" из администрации касательно изменения даты плебисцита заявил, что "по состоянию на пятницу все было без изменений – апрель".

Ранее сегодня стало известно, что Центризбирком будет учитывать ситуацию с пандемией коронавируса при подготовке референдума, но более подробная информация появится в ходе заседания ЦИК, намеченного на среду, сообщает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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