Названы условия для роста курса рубля
Недавнее решение Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ключевую ставку практически до нуля из-за коронавируса могло бы поддержать рубль, однако этому препятствуют низкие цены на нефть и опять же, коронавирус. Об этом в интервью "Взгляд" заявил директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров.
По его мнению, эта мера, направленная на предотвращение паники на рынках, а также бегства инвесторов, не окажет прямого и значимого влияния на экономику рубля. На российскую валюту больше всего влияет цена на нефть, которая по данным РБК, упала ниже 30$ за баррель.
А нее, в свою очередь повлияли коронавирус и ожидание рынками падение ВВП по всему миру. Так, в Китае за два месяца производство сократилось на 14%, а сфера услуг на 20%. Если подобное повторится в США, уже в этом году можно ожидать глобальную рецессию.
"Рынки к этому готовятся заранее, цены на нефть в любом случае упали бы. Этому также способствует отсутствие сделки ОПЕК+. В результате именно эти факторы оказывают влияние на российский рубль", – подчеркнул Назаров.
Таким образом, пока вакцина от коронавируса не будет найдена, а цены на нефть не пойдут вверх, рубль продолжит слабеть.
Ранее Трамп заявил о решении ФРС потратить $500 млрд на американские гособлигации и $200 млрд на ипотечные ценные бумаги. После обнуления ставки нефть практически сразу же подешевела.
По данным газеты "Ведомости", российское правительство планирует выделить 300 млрд рублей на создание антикризисного фонда.
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