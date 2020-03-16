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Названы условия для роста курса рубля

Названы условия для роста курса рубля
Фото: Виктор Драчев/ТАСС
продолжениеРаскрыты подробности о первой жертве коронавирусной инфекции в России
Низкая цена на нефть и коронавирус давят на российскую валюту

Недавнее решение Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить ключевую ставку практически до нуля из-за коронавируса могло бы поддержать рубль, однако этому препятствуют низкие цены на нефть и опять же, коронавирус. Об этом в интервью "Взгляд" заявил директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров.

По его мнению, эта мера, направленная на предотвращение паники на рынках, а также бегства инвесторов, не окажет прямого и значимого влияния на экономику рубля. На российскую валюту больше всего влияет цена на нефть, которая по данным РБК, упала ниже 30$ за баррель.

А нее, в свою очередь повлияли коронавирус и ожидание рынками падение ВВП по всему миру. Так, в Китае за два месяца производство сократилось на 14%, а сфера услуг на 20%. Если подобное повторится в США, уже в этом году можно ожидать глобальную рецессию.

"Рынки к этому готовятся заранее, цены на нефть в любом случае упали бы. Этому также способствует отсутствие сделки ОПЕК+. В результате именно эти факторы оказывают влияние на российский рубль", – подчеркнул Назаров.

Таким образом, пока вакцина от коронавируса не будет найдена, а цены на нефть не пойдут вверх, рубль продолжит слабеть.

Ранее Трамп заявил о решении ФРС потратить $500 млрд на американские гособлигации и $200 млрд на ипотечные ценные бумаги. После обнуления ставки нефть практически сразу же подешевела.

По данным газеты "Ведомости", российское правительство планирует выделить 300 млрд рублей на создание антикризисного фонда. 

Александр ИЛЬИН

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"русская пианистка Кэт"
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после окончания московских ВУЗов, Академий и Университетов дипломированные специалисты не знают куда себя деть и идут во всякие торгашеские фирмы продавать всякое импортное барахло, вся москва превратилась в сплошные понты и пшик, какими собственно являются сами Путин, Медведев и всё их тупое воровское окружение.
"русская пианистка Кэт"
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зато в москве угробили ЗИЛ, Краснопресненский машзавод, ликвидировали 1-й и 2-й Шарикоподшипниковые заводы, ухлопали 1-й и 2-й Часовые заводы, позакрывали карандашную фабрику Сакко и Ванцетти, телевизионный завод Рубин, металлургический завод «Серп и молот» и еще много всяких фабрик и заводов, если раньше москва выпускала много высокотехнологичной продукции, то сейчас в москве в бизнес-центрах сидят одни торгаши «пинающие воздух» и перепродающие всякие импортные товары всей стране и наживающиеся на обычных спекуляциях; после окончания московских ВУЗов, Академий и Университетов дипломированны
"русская пианистка Кэт"
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Еще 4 года сидеть Путину президентом под санкциями с «порванной в клочья» экономикой, с ежедневно обесценивающимся рублем, с нищенскими зарплатами, пенсиями и пособиями, с запрещенными митингами и собраниями, с запрещенными интернет-сайтами, а российским дуракам всё нипочем, всё по-барабану, 22 апреля всё дурачьё отправится на плебисцит голосовать за Путинскую конституцию, за 20 лет Путин, Медведев, Гундяев и Госдума с Советом Федерации наворочали столько «<цензура>» и всяких запретов, что и за сто лет не разгребешь, зато в москве угробили ЗИЛ, Краснопресненский машзавод, ликвидировали 1-й и 2-й
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