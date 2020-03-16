Диагноз 75-летнего пенсионера может не подтвердиться

Первой жертвы вируса COVID-19 в России, возможно, еще не было. Не исключено, что 75-летний москвич Александр Ситников скончался не от китайской заразы, а от долевой пневмонии.

Заболевание могло обостриться на фоне хронических недугов вернувшегося из Италии жителя столицы, отметил информатор "Известий". О том, что диагноз пенсионера не подтвердился, пишет и телеграмм-канал "112".

Информация о смерти Ситникова появилась 12 марта. Она наступила в новом медцентре на юге Москвы, куда мужчина обратился 4 марта из-за плохого самочувствия.

Месяцем ранее он прибыл из Венеции. Поскольку Италия сейчас является рассадником коронавируса, то специалисты предположили, что скончавшийся пациент заразился именно им.

Впрочем, о диагнозе можно будет судить после заключения экспертов. Анализы покойного исследуют в новосибирской лаборатории "Вектор". После инцидента в зону особого внимания медиков попали родные и близкие Ситникова, которые находились рядом с ним все это время.

По последним данным, в России заболеванием, вызванным вирусом COVID-19, страдают 93 человека. Большинство заразившихся привезли его из-за границы. Молниеносное распространение нового коронавируса заставляет власти страны принимать экстренные меры. Их список ежедневно расширяется. Одними из первых под запрет попали массовые мероприятия.