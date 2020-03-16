Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Раскрыты подробности о первой жертве коронавирусной инфекции в России

Раскрыты подробности о первой жертве коронавирусной инфекции в России
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеРоссия ужесточает карантинные меры
Диагноз 75-летнего пенсионера может не подтвердиться

Первой жертвы вируса COVID-19 в России, возможно, еще не было. Не исключено, что 75-летний москвич Александр Ситников скончался не от китайской заразы, а от долевой пневмонии.

Заболевание могло обостриться на фоне хронических недугов вернувшегося из Италии жителя столицы, отметил информатор "Известий". О том, что диагноз пенсионера не подтвердился, пишет и телеграмм-канал "112".  

Информация о смерти Ситникова  появилась 12 марта. Она наступила в новом медцентре на юге Москвы, куда мужчина обратился 4 марта из-за плохого самочувствия.

Месяцем ранее он прибыл из Венеции. Поскольку Италия сейчас является рассадником коронавируса, то специалисты предположили, что скончавшийся пациент заразился именно им.

Впрочем, о диагнозе можно будет судить после заключения экспертов. Анализы покойного исследуют в новосибирской лаборатории "Вектор". После инцидента в зону особого внимания медиков попали родные и близкие Ситникова, которые находились рядом с ним все это время. 

По последним данным, в России заболеванием, вызванным вирусом COVID-19, страдают 93 человека. Большинство заразившихся привезли его из-за границы. Молниеносное распространение нового коронавируса заставляет власти страны принимать экстренные меры. Их список ежедневно расширяется. Одними из первых под запрет попали массовые мероприятия. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей