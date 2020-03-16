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Россия ужесточает карантинные меры

Россия ужесточает карантинные меры
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В РФ отменяются все международные соревнования, Москва отправляет школьников на длинные каникулы

Российская Федерация вместе со столицей принимает более жесткие меры в связи с пандемией вируса COVID-19, в том числе, в отношении обеспечения безопасности от смертельной инфекции детей.

Так, в Москве с 21 марта по 12 апреля будут закрыты все общеобразовательные учреждения, спортшколы и учреждения дополнительного образования. Об этом говорится в новом указе мэра столицы Сергея Собянина.

"По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс", – цитирует ТАСС документ.

Также в мегаполисе до 10 апреля запрещены все массовые уличные мероприятия. Те же, которые проходят в помещениях, не должны заполняться свыше 50 человек.

Согласно указу мэра, в наземном транспорте Москвы временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств.

Кроме того, отныне обязательный карантин установлен для вернувшимся в столицу РФ из 14 стран, в том числе из США, Великобритании, государств-членов ЕС и не входящих в союз, Украины, Белоруссии.

С 16 марта и до особого разрешения на терриории России отменяются все международные спортивные соревнования, а также участие иностранных специалистов и атлетов в всероссийских состязаниях. Об этом говорится в распоряжении Минспорта РФ.

"Рекомендовать ограничить проведение на территории Российской Федерации межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий, не являющихся контрольными или отборочными к Играм Олимпиады с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения", – добавили в министерстве.

Напомним, по последним данным, в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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