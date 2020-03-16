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Большой театр из-за коронавируса отменил спектакли

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Ограничения действуют до 10 апреля

В столице отменяются спектакли и концерты Большого театра. Ограничения вводятся в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина. Как сообщалось ранее, все массовые мероприятия, где участвуют более 50 человек, запрещены до 10 апреля.

Как отметили в пресс-службе театра, отменяются также и гастроли.

"Мы отменяем приезды всех зарубежных и российских исполнителей", – цитирует заявление "Интерфакс".

Репетиции при этом продолжатся, но с учетом новых правил. Руководство театра будет следить за тем, чтобы в одном помещении было не больше 50 человек. О возврате билетов публике сообщат дополнительно уже завтра, 17 марта.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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