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США отменили крупнейшие учения НАТО

США отменили крупнейшие учения НАТО
Фото: pixabay.com
Defender Europe-2020, похоже не будут

США все-таки прекратили переброску военных в Европу на учения Defender-2020 из-за коронавируса. Кроме того, отменяется целый ряд других учений НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Европейского командования США.

В настоящий момент забитый техникой американский транспортник Banavidez продолжает стоять в порту Флиссенберг в Нидерландах. Его так и не разгрузили. Ранее другой корабль с вооружением Resolve отчалил от пристани и вышел в залив. А до этого в порт погрузки Бомонт ушел Patriot. Вероятно, теперь восвояси отправится и Banavidez.

Теперь практически с полной уверенностью можно говорить, что бригада ВС США не будет участвовать в учениях Defender, а это означает. что "защищать" Европу будет некому. Американская группировка должна была стать основополагающей, а так как в Европе бушует коронавирус, риск заразиться на учениях будет слишком велик.

Учения Defender-2020 должны были стать самыми масштабными маневрами НАТО за последние годы, однако COVID-19 внес свои коррективы.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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похоже что и парада тоже не будет
Гость
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А представляете, если в пиндосов стрелять начнут? Они же ваще не приедут)))).
Хохлы буду в полном в а...уе, великие и всемогущие тупо забоялись даже не оружия - а просто вируса.
Интересно, там, в ридной американщине, они надеются не заболеть? Вот смеху то будет, если приедут и все передохнут. Армия света сдохла, пока драпала))))
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