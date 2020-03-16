Defender Europe-2020, похоже не будут

США все-таки прекратили переброску военных в Европу на учения Defender-2020 из-за коронавируса. Кроме того, отменяется целый ряд других учений НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Европейского командования США.

В настоящий момент забитый техникой американский транспортник Banavidez продолжает стоять в порту Флиссенберг в Нидерландах. Его так и не разгрузили. Ранее другой корабль с вооружением Resolve отчалил от пристани и вышел в залив. А до этого в порт погрузки Бомонт ушел Patriot. Вероятно, теперь восвояси отправится и Banavidez.

Теперь практически с полной уверенностью можно говорить, что бригада ВС США не будет участвовать в учениях Defender, а это означает. что "защищать" Европу будет некому. Американская группировка должна была стать основополагающей, а так как в Европе бушует коронавирус, риск заразиться на учениях будет слишком велик.

Учения Defender-2020 должны были стать самыми масштабными маневрами НАТО за последние годы, однако COVID-19 внес свои коррективы.