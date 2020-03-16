Генерал НАТО рассказал, зачем нужны учения Defender - 2020

США обязательно поддержат Эстонию в войне с Россией. Об этом в интервью Defense News сообщил глава Минобороны республики генерал-майор Мартин Херем. По его словам, основная сложность будет заключаться в логистике, то есть переброске десятков тысяч солдат в Европу, и, если эти механизмы не будут доведены до совершенства, прибалты рискуют остаться одни против превосходящих сил россиян. Поэтому учения Defender – 2020, по мнению военачальника, должны стать генеральной репетицией подобного конфликта.

"У нас слишком узкие дороги или слишком "слабые" мосты, а у нашей железнодорожной системы есть определенные ограничения, но мы все равно сможем обеспечить продвижение американских войск", – достаточно оптимистично заявил эстонский генерал.

И добавил, что только вместе прибалтийские республики смогут противостоять "российской агрессии".

"Мне нет дела до Риги, я эстонец, и для меня главное – Таллин. Однако Рига может быть важнее стратегически, и мы ее обязаны защищать", – подчеркнул Херем.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от российских территорий ради НАТО.