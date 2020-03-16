Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

США поддержат Эстонию в войне с Россией

США поддержат Эстонию в войне с Россией
Фото: flickr.com/U.S. Army Europe
Генерал НАТО рассказал, зачем нужны учения Defender - 2020

США обязательно поддержат Эстонию в войне с Россией. Об этом в интервью Defense News сообщил глава Минобороны республики генерал-майор Мартин Херем. По его словам, основная сложность будет заключаться в логистике, то есть переброске десятков тысяч солдат в Европу, и, если эти механизмы не будут доведены до совершенства, прибалты рискуют остаться одни против превосходящих сил россиян. Поэтому учения Defender – 2020, по мнению военачальника, должны стать генеральной репетицией подобного конфликта.

"У нас слишком узкие дороги или слишком "слабые" мосты, а у нашей железнодорожной системы есть определенные ограничения, но мы все равно сможем обеспечить продвижение американских войск", – достаточно оптимистично заявил эстонский генерал. 

И добавил, что только вместе прибалтийские республики смогут противостоять "российской агрессии".

"Мне нет дела до Риги, я эстонец, и для меня главное – Таллин. Однако Рига может быть важнее стратегически, и мы ее обязаны защищать", – подчеркнул Херем.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от российских территорий ради НАТО.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей