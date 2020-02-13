Всеядные русские танки проучат США в Польше
В преддверии крупных учений НАТО "Защитник -2020" военный эксперт ТАСС Дмитрий Литовкин поставил под сомнение тот факт, что тяжелая бронетехника альянса пройдет через территорию Польши. Свои заключения автор подкрепляет выводами западных коллег из Breaking Defense.
Последние подтверждают, что современные американские и британские танки весом под 70 тонн не смогут проехать по ветхим мостам через Вислу в случае войны с Россией.
По их данным, существующие мосты выдержат машины весом до 50 тонн, и это будут российские Т-90, Т-72Б3 и Т-80.
Поэтому, в случае начала боевых действий, пехоте придется самостоятельно удерживать плацдарм, пока танкам не организуют переправу. Технологии по развертыванию понтонных мостов есть, но они плохо подходят для крупных европейских рек.
Экипажи российских БМП, БТР и даже танков давно тренируются форсировать водные препятствия, а инженерные войска способны очень быстро обеспечить переправу войскам. На Западе аналогичная техника есть, однако из-за концепции так называемых "бесконтактных войн", когда, в основном, используется авиация и крылатые ракеты, она давно не обновлялась.
В то же самое время, как напоминает Литовкин, в российском учебнике по "Общей тактике" написано, что на каждые 100 км марша встречается река шириной более 100 м.
Как пишет эксперт ТАСС, российские Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90МС всеядны. Их можно заправить хоть авиационным керосином, хоть судовым дизелем.
Машины перемещаются как по грязи, так и по шоссейным дорогам. А на трейлерах или железнодорожных платформах спокойно проходят по габаритам в любые европейские тоннели.
НАТО сейчас готовит материально-техническую базу для своей техники, но вопрос с мостами остается актуальным до сих пор. Американские "Абрамсы" и британские "Челледжеры", действительно, тяжелее российских машин.
Еще год назад на сайте госзакупок США разместили тендер инженерных войск на строительство "комплекса для длительного хранения и технического обслуживания снаряжения" на авиабазе Повидз в Польше. Кроме того, поляки собираются за свой счет построить на свое территории военную базу для ВС США.
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