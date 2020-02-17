Лавров назвал инструмент проверки адекватности "головы" НАТО
Здорова или больна "голова" НАТО можно определить по готовности Североатлантического блока к диалогу с Россией. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.
Он отметил, что к расширению взаимоотношений с Москвой в Германии призвал и президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, натовцы "лукавят", когда заявляют о готовности вести с нами диалог. На самом деле, этот диалог выражается в претензиях к российской стороне, "прежде всего по Украине". Лавров указал на тот факт, что все встречи в формате Россия-НАТО проходили с ультимативными попытками навязать Москве "рассмотрение украинских проблем".
"Нам, конечно, очень хотелось бы, чтобы те мысли, которые президент Макрон высказывает уже не первый раз, проникли в голову НАТО, чтобы можно было понять, насколько она действительно больна или здорова", – цитирует РИА "Новости" главу внешнеполитического ведомства.
Лавров подчеркнул, что это именно альянс прервал все формы диалога с Россией.
Выступая 15 февраля на Мюнхенской конференции, Макрон сделал ряд громких заявлений в адрес Москвы. Так, он сказал, что для России Европа является реальным партнером из-за ее географического положения, и
европейцам с РФ "необходимы отношения доверия", пишет ТАСС.
"Мы хотим развивать отношения, даже если у нас есть разногласия по ряду вопросов. Многое можно изменить, если есть воля", – считает французский лидер.
Макрон добавил, что для разговора с Москвой нужна " европейская политика, а не трансатлантическая". Также он полагает, что санкции в отношении РФ не действуют и никакого позитива от них Европа не получила.
Что касается Украины, по его мнению, урегулировать конфликт в Донбассе без России вообще невозможно.
Напомним, осенью прошлого года Макрон впервые резко высказался о проблемах в альянсе. Он констатировал смерть мозга НАТО из-за отсутствия координации действий между США и союзниками по блоку, а также по той причине, что у Вашингтона пропал интерес к взаимодействию со своими партнерами в Европе.
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