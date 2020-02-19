Запуск Aegis Ahore отложили еще на два года

Американцы никак не могут достроить систему ПРО Aegis Ashore в Польше, ту самую, которая вызывает большое беспокойство в российском командовании.

Как заявил директор Агентства по противоракетной обороне вице-адмирал Джон Хилл, проблемы со строительством и так задержали запуск системы на два года, а теперь сроки придется отодвинуть еще на два года.

Для НАТО это плохие новости, так как вместе с кораблями альянса, вооруженными такими же ракетами, система должна успешно противостоять российским баллистическим ракетам. Считается, что Россия начала разрабатывать новые виды вооружений, включая гиперзвуковые именно из-за того, что Aegis в Польше и Румынии просто сведет на нет все усилия российских ракетчиков. Пентагон уверяет, что стремится оградиться от ракет Ирана, поэтому опасения Москвы якобы беспочвенны.

В любом случае, серьезные проблемы возникли с подрядчиком, которого наняли в Польше. Позже отставание от графика только усугубилось из-за плохой погоды и нехватки специалистов.

Пентагон, судя по всему, решил сэкономить на Польше, и теперь, согласно бюджету на 2021 год, Агенство по противоракетной обороне США выбило еще $96 млн только на поддержание в рабочем состоянии оборудования и ракет Aegis, которые сейчас хранятся в контейнерах с контролируемой температурой.

По словам Хилла, которые приводит Defense News, еще не готово вспомогательное управление, отопление, питание и охлаждение системы. В декабре в Польшу отправили специалистов, но пока толку от этого не последовало.

Другая система ПРО, как известно, развернута в Девеселу в Румынии. В сентябре прошлого года туда привезли новейший американский комплекс THAAD, который, в частности, может контролировать воздушное пространство над Крымом.