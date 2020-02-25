Танки продержатся максимум несколько дней против Москвы

В конце февраля британская армия передала немецким властям свою последнюю штаб-квартиру в Билефельде. Во времена холодной войны английские танки вместе с машинами ФРГ должны были дать смертельный бой советским войскам. Сейчас британцы, служившие в Германии, признают, что битва была бы апокалиптической, даже если бы стороны не применили ядерное оружие.

Контингент англичан состоял из трех дивизий численностью 160 тыс. человек. Плюс четвертая дивизия должна была быстро придти на помощь в случае начала войны.

Четыре дивизии – это около тысячи танков "Чифтейн" и "Челленджер", плюс тысячи БМП, гаубиц, ракетных установок и комплексов ПВО.

Сейчас всего этого у Британии нет, и, по мнению The National Interest, английские войска продержатся против русских не больше пары дней. У всей армии Туманного Альбиона сейчас есть только 227 танков "Челленджер-2". Для России это просто смешное количество.

Первый корпус НАТО защищал северо-восточный фланг альянса в ФРГ, немецкий и голландский корпуса брали на себя северное направление, бельгийский, немецкий и американские – обороняли центральную и южную часть ФРГ.

Вероятным противником танков НАТО была советская Третья ударная армия, одно из самых мощных из когда-либо существовавших бронетанковых подразделений. Это более 1500 танков и 400 артиллерийских орудий.

Некоторые британцы, служившие в ФРГ (British Army of the Rhine), написали в Twitter, что не рассчитывали продержаться долго. Задача была задержать советскую армию перед генеральным сражением.

"Я приехал в Германию в 1989 году. Я знал, где будет мой окоп, откуда будет вестись огонь", – вспоминает ветеран Филипп Ингрэм.

"Мы бы сражались, и наверняка бы погибли. Но мы бы бились до конца, и русские это знали. Это и было сдерживание", – пишет Найджел Прайс.