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Исход третьей мировой войны решат авиация и пехота

Исход третьей мировой войны решат авиация и пехота
Фото: flickr.com/my_public_domain_photos
Крупномасштабный конфликт начнется из-за неадекватной реакции или ошибки

Третья мировая война может начаться как из-за сбитого самолета, так и после мобилизации вооруженных сил одной из стран, готовящихся к конфликту. Об этом заявили эксперты, опрошенные URA.RU.

Как считает политолог и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, конфликт возможен из-за "неадекватного и провокационного" поведения руководства США.

Главный редактор журнала "Арсенал отечества" как раз полагает, что мобилизация военнослужащих может стать предпосылкой для начала мировой войны. Этот процесс будет не быстрым, так как военные маневры занимают достаточно большое время. Так, американцам перед войной в Ираке в 2003 году понадобилось четыре месяца на развертывание группировки войск. Третья мировая война – намного более масштабный конфликт, поэтому приготовления к ней не могут остаться не замеченными, тем более, при сегодняшних возможностях спутниковой фотографии.

По версии Запада, в роли провокатора может выступить Россия, которая займет так называемый Сувалкский коридор, соединяющий Белоруссию с Калининградской областью. После этого бывший Кенигсберг перестанет быть оторван от блока стран ОДКБ, а Прибалтика будет отрезана от стран НАТО, что будет означать серьезный проигрыш альянса. В странах Прибалтики и Восточной Европе иностранные эксперты отмечают высокую активность российских спецслужб, которые разными способами "очерняют" НАТО, США и Евросоюз, призывая к добрососедским отношениям с Россией. В этом Запад также видит для себя опасность.

С другой стороны, в Москве неоднократно заявляли, что не интересуются новыми территориями и максимально сконцентрированы на защите того, что есть у России.

Некоторые военные аналитики вообще не видят предпосылок для развязывания войны между Россией и США. Так, британское издание The Critic полагает, что война разгорится между США и Китаем из-за Тайваня. Данная версия вполне правдоподобна, так как в последнее время Пентагон сделал Китай вероятным противником номер один, несмотря на тесные экономические связи.

Александр ИЛЬИН

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