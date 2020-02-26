Исход третьей мировой войны решат авиация и пехота
Третья мировая война может начаться как из-за сбитого самолета, так и после мобилизации вооруженных сил одной из стран, готовящихся к конфликту. Об этом заявили эксперты, опрошенные URA.RU.
Как считает политолог и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, конфликт возможен из-за "неадекватного и провокационного" поведения руководства США.
Главный редактор журнала "Арсенал отечества" как раз полагает, что мобилизация военнослужащих может стать предпосылкой для начала мировой войны. Этот процесс будет не быстрым, так как военные маневры занимают достаточно большое время. Так, американцам перед войной в Ираке в 2003 году понадобилось четыре месяца на развертывание группировки войск. Третья мировая война – намного более масштабный конфликт, поэтому приготовления к ней не могут остаться не замеченными, тем более, при сегодняшних возможностях спутниковой фотографии.
По версии Запада, в роли провокатора может выступить Россия, которая займет так называемый Сувалкский коридор, соединяющий Белоруссию с Калининградской областью. После этого бывший Кенигсберг перестанет быть оторван от блока стран ОДКБ, а Прибалтика будет отрезана от стран НАТО, что будет означать серьезный проигрыш альянса. В странах Прибалтики и Восточной Европе иностранные эксперты отмечают высокую активность российских спецслужб, которые разными способами "очерняют" НАТО, США и Евросоюз, призывая к добрососедским отношениям с Россией. В этом Запад также видит для себя опасность.
С другой стороны, в Москве неоднократно заявляли, что не интересуются новыми территориями и максимально сконцентрированы на защите того, что есть у России.
Некоторые военные аналитики вообще не видят предпосылок для развязывания войны между Россией и США. Так, британское издание The Critic полагает, что война разгорится между США и Китаем из-за Тайваня. Данная версия вполне правдоподобна, так как в последнее время Пентагон сделал Китай вероятным противником номер один, несмотря на тесные экономические связи.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ