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Дата начала третьей мировой войны изменилась

Дата начала третьей мировой войны изменилась
Фото: flickr.com/tofoli.douglas
Глобальный конфликт разразится уже через десяток лет

Третья мировая война с применением ядерного оружия произойдет в 2029 году. Об этом заявляет британское издание.

По версии автора материала, ядерный конфликт разгорится между Соединенными Штатами и Китаем из-за Тайваня. Вопреки предыдущим прогнозам, в этом сценарии Россия остается в стороне.

Из-за обострения отношений с Пекином в 2029 году власти Тайваня объявят о своей независимости, что возмутит Китай. Тогда Пекин установит тотальную блокаду и потребует признать "Единый Китай" участников международного сообщества. В связи с этим США направят к острову две авианосные группы, а Китай в ответ на это применит ядерное оружие, пишет The Critic. Если это не сработает, то Пекин решится на ракетный удар по кораблям ВМС США, что в итоге выльется в полномасштабную ядерную войну.

Ранее немецкий предсказатель сообщил, что вооруженный конфликт между странами начнется в 2017 и закончится в 2021 году. А турецкий генерал считает, что в неизбежной третьей мировой войне главными участниками станут США, Китай и Россия.

Карина СИРАЗОВА

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