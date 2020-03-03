Вашингтон расставил все точки над i в непростых отношениях Москвы с Вильнюсом, Ригой и Таллином

Странам Прибалтики нечего бояться России. Угрозы сейчас нет. Об этом рассказал постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Такое заявление Гилмор сделал, комментируя вопрос о том, насколько реально столкновение РФ с Литвой, Латвией и Эстонией.

"Прибалтийские страны в значительной степени являются частью того, что называется сейчас западным обществом, и мы не думаем, что для них существует какая-либо угроза в настоящее время", – цитирует его РИА "Новости".

После представитель Госдепа напомнил, что вышеназванные страны входят в НАТО и ежегодно "проводят военные учения".

Литва, Латвия и Эстония стали участниками альянса в 2004 году. Россия тогда выступала и выступает против такого решения, так как считает объединение угрозой своей безопасности.

Примечательно, но уже в марте 2020 г. НАТО проведет самые масштабные за последние 25 лет учения. Операцию назвали "Защитник Европы". Маневры пройдут в десяти государствах, в том числе в Германии, Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Грузии.