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США отрепетируют удар по России с подачи Эстонии

США отрепетируют удар по России с подачи Эстонии
L-39 ВВС Эстонии. Фото: www.globallookpress.com
Таллин предоставил американцам все воздушное пространство республики

Эстония предоставила военным США использовать ее воздушное пространство для авиаучений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Юри Луйка, который с понедельника находится в США с рабочим визитом. Это означает, что американские самолеты могут имитировать атаку российских военных объектов рядом с границами РФ.

Речь идет о крупных учениях "Защитник Европы – 2020", которые курирует Пентагон. В ходе маневров, в частности, будет отрабатываться перебрасывание дополнительных сил в Европу из США. На данный момент, по версии западных экспертов, сил НАТО в Европе недостаточно, чтобы противостоять "российской агрессии". По предварительным данным, в маневрах примут участие до свыше 30 тыс. американских военных, не считая других военнослужащих НАТО.

Стоит отметить, что согласно договоренностям НАТО, Эстония должна предоставить свое небо любым самолетам альянса в течении пяти дней. В прошлом году эстонцы вместе с латышами и датчанами сформировали так называемую "Северную дивизию".

Александр ИЛЬИН

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