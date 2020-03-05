США назвали свое главное преимущество в войне с Россией
После того как Москва и Вашингтон вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в Европе и западной части России пришлось пересмотреть вопросы безопасности.
В свое время, советские ракеты "Пионер" и американские "Першинг-2" могли долететь до целей за 6 минут. Шансов успеть в бомбоубежища у людей было не так много. Что касается систем ПРО, то давно доказано, что при массированном ракетном ударе они не способны отразить атаку на 100%.
У США есть важное преимущество. На авиабазе "Гайленкирхен" в Германии базируются 14 самолетов самолетов на базе "Боинг-707" – E-3 Sentry c огромными РЛС в виде "тарелки". Их экипажи не только передают координаты целей истребителям, но могут засечь ракеты, в том числе, российские. Три E-3 Sentry могут осуществлять радиолокационное покрытие все Европы.
Самолеты ДРЛО работают на больших высотах и быстрее наземных радаров обнаруживают быстрые, низколетящие самолеты и ракеты.
Во времена холодной войны E-3 готовили против советских истребителей-бомбардировщиков. По мнению The National Interest, сейчас их главными врагами могут стать беспилотники, малозаметные истребители и баллистические ракеты средней и меньшей дальности.
Для истребителя самолет ДРЛО вообще лучший друг, так как он может отключить свой активный радар и не выдавать себя. В время операции НАТО в Югославии именно E-3 помогли американцам сбить пять сербских МиГ-29. Сейчас E-3 все чаще летают в небе Прибалтики и Польши и Румынии. Есть эти самолеты и в Турции.
У России 14 самолетов ДРЛО А-50 разработки 70-х годов и 5 модернизированных А-50У. Еще 8 А-50 находятся на хранении. А-100 "Премьер" пока проходит испытания.
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